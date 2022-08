Rai - Keylor Navas è (per ora) sfumato! Distanza ampia col PSG sulla buonuscita: le ultime

Ennesima giornata negativa sul fronte Keylor Navas.

Ennesima giornata negativa sul fronte Keylor Navas. Poche ore fa Jorge Mendes ha contattato la dirigenza partenopea per comunicargli che al momento non c'è accordo tra il portiere e il Ds parigino Campos sull'entità elevata della buonuscita. Secondo Mendes al momento le distanze sono siderali. Notizia che riscuote autorevoli conferme. Navas per ora è sfumato. Non a caso sono ripresi i contatti con Alex Meret per l'eventuale rinnovo. Il mercato però chiude alle 20 del primo settembre e molto probabilmente Jorge Mendes (stimatissimo da Aurelio De Laurentiis, ricambiato dal numero uno portoghese) tornerà presto alla carica. Il Napoli però non ha gradito l'atteggiamento intransigente di Navas: il portiere non intende rinunciare ad un solo euro del lauto stipendio. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso del Tg Sport.