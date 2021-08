Rai - Manolas-Olympiacos, il Napoli scende a 10mln: due piste per sostituirlo

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas spinge per andare via, vuole tornare in Grecia. Il Napoli è sceso dalla richiesta iniziale di 15mln a 10, l’Olympiacos è fermo a 5/6 milioni più l’inserimento di qualche bonus. Se vende Manolas il Napoli si butta su uno stopper. Le due piste praticabili sono Rugani e Mustafi. Per il difensore italiano bisogna convincere la Juve a darlo in prestito e poi c’è il problema dell’ingaggio da circa 3mln. Per Mustafi, che è a parametro zero, c’è da trovare l’accordo per l’ingaggio. Quando il Napoli ha trattato Juan Jesus ha parlato col procuratore del tedesco che aveva rifiutato l’offerta azzurra di 1mln, stesso stipendio dato al brasiliano. Se ne riparlerà se partirà il greco. Romagnoli? Ha cifre improponibili per il club di De Laurentiis”.