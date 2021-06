Rai - Nome nuovo per la fascia: il Napoli segue Davies del Tottenham

L'obiettivo principale del Napoli per il ruolo di terzino sinistro è e resta Emerson Palmieri, ma il club azzurro sta monitorando anche un altro profilo. Alternativo all'italo-brasiliano, sì, ma che riscuote i consensi dell'intero scouting partenopeo. Si tratta di Ben Davies, esterno del Tottenham, attualmente impegnato a Euro2020 con il Galles. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.

LA SITUAZIONE - Ove mai l'assalto (graduale) al terzino del Chelsea non dovesse andare per il verso giusto, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli potrebbero fiondarsi su Davies, il cui contratto con gli Spurs è ancora lungo tre anni, in scadenza a giugno 2024. Il presidente può contare sui buoni rapporti con Fabio Paratici, recentemente passato al Tottenham. Per ora ci fermiamo al gradimento: il Napoli lo sta seguendo.