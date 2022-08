Rai - Raspadori si avvicina! A breve incontro decisivo con Carnevali: cosa manca per chiudere

Ieri sera Aurelio De Laurentiis ha chiamato Giovanni Carnevali per chiedere un appuntamento decisivo per Giacomo Raspadori.

Ieri sera Aurelio De Laurentiis ha chiamato Giovanni Carnevali per chiedere un appuntamento decisivo per Giacomo Raspadori. Il vertice probabilmente si terrà a Roma nei prossimi giorni. La cessione al Napoli dell'attaccante classe 2000 è vicina: il Napoli chiede la rateizzazione del pagamento che dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro.

Il rimpiazzo

L'incontro imminente tra il Napoli e il club neroverde viene confermato dallo stesso Carnevali. Il Sassuolo ha già in mente come rimpiazzarlo: punterà su Alvarez come centravanti e farà di tutto per prendere Laurienté, un esterno del Laurient, per rimpiazzare Raspadori. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, al Tg Sport.