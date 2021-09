Rai - Ricorso Osimhen, il referto arbitrale non aiuta: il Napoli non è ottimista per un motivo

Non c'è grandissimo ottimismo in casa Napoli sul ricorso per la squalifica di Victor Osimhen. È atteso per domani il verdetto, come stabilito dalla Corte Sportiva d'Appello. Il legale azzurro Mattia Grassani ha lavorato a fondo sull'argomento negli ultimi giorni, ma la fiducia non è alta.

IL MOTIVO - Smontare il capo d'accusa, stando a quanto riferito dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, non sarà facile perché nel referto l'arbitro ha parlato di condotta violenta. Domani ci sarà la sentenza, con la speranza che Spalletti possa contare sul suo centravanti nel big match di sabato.