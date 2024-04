Repubblica - ADL vuole stupire: Possanzini del Mantova per la panchina

TuttoNapoli.net

Scelto il nuovo ds, ovvero Manna della Juventus, è tempo adesso di pensare alla panchina. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica tratta il tema nuovo allenatore per il Napoli.

Si spazia a 360 gradi dall’illusione di Antonio Conte, al più concreto obiettivo di Vincenzo Italiano — in uscita dalla Fiorentina — e alla suggestione di Davide Possanzini, che sta portando il Mantova in Serie B con un mix di calcio spettacolo e concretezza. Adl vuole stupire e cancellare la sequela di errori commessi nel dopo scudetto, con la certezza però che sarà sempre lui a dirigere in prima persona le operazioni.