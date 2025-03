Repubblica - Febbraio nero, ma marzo è il mese di Conte: con l'Inter per spezzare la flessione

Napoli-Inter arriva nel momento difficile di una stagione brillante, scrive il giornalista Antonio Corbo su Repubblica, raccontando che però le biografie di Conte spargono ottimismo. E' vero che febbraio è stato il mese nero, dopo 7 vittorie con l’improvviso crollo, tre pareggi in rimonta e la sconfitta di Como, ma "marzo e aprile sono quelli della ripresa, dice l’archivio. Che non sia la prima serata di primavera per Antonio Conte e Napoli?

Più che il risultato interessante è la condizione fisica, si legge: "Può spezzare finalmente la flessione del secondo tempo in febbraio, con 9 punti persi su 12. Anche nel biennio di Spalletti c’era un mese nero, aprile. Non pregiudicò il terzo scudetto, coraggio. Conte appare sereno come nelle vigilie migliori. Gli insulti muscolari hanno complicato scelte e modulo. Ma gli allenatori di valore riprendono subito quota. Niente pessimismo, Napoli scommette su marzo, il mese matto di Conte".