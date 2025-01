Repubblica - Kvara-Psg, non si allena in gruppo da una settimana e lamenta dolore

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia non ci sarà anche contro il Verona. Il georgiano è fermo ormai da una settimana, dopo aver saltato anche la sfida alla Fiorentina, e secondo Repubblica ha lamentato dolore pure nel corso di questa settimana e non si è mai allenato con il gruppo. Ieri il Napoli ha comunicato ufficialmente che ha svolto terapie.

Procede intanto la trattativa col Psg. Il Napoli ha fissato un prezzo da 80 milioni di euro e il club transalpino dovrà avvicinarsi alla cifra senza contropartite tecniche (l’unico che potrebbe interessare è Skriniar in prestito, ma a quel punto in alternativa a Danilo) per chiudere l’affare: non basta dunque la prima proposta di 45 milioni più un giocatore. La prossima settimana sarà decisiva e nel frattempo rientrerà pure Aurelio De Laurentiis da Los Angeles