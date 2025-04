Repubblica - Manna ha rifiutato il Milan: è un indizio anche per il futuro di Conte

Il Napoli elabora in silenzio il programma tecnico per il prossimo anno, di cui si occuperà Giovanni Manna che nei giorni scorsi ha rifiutato il Milan. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Repubblica: "Lascia che Conte si concentri sullo scudetto. Solo alla fine De Laurentiis gli presenterà un ventaglio di ipotesi. Se ne occupa Giovanni Manna con analisi, sondaggi e contatti. Non fosse così impegnato sul mercato con De Laurentiis e Chiavelli non avrebbe rifiutato l'offerta del Milan.

Con un Napoli così lanciato nel futuro, difficile che l'allenatore valuti altri progetti. Quello del Napoli prevede investimenti su tre fronti. Stadio, vivaio, mercato. Congrui quelli per la squadra. Da potenziare per vincere in campionato e far cassa in Champions. Gli obiettivi sono chiari. Un club di valore economico superiore sul piano immobiliare e incassi maggiori. Il Napoli sa che ora in Francia, presto in Italia, diventano più avare le televisioni".