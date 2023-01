Repubblica - Plusvalenze, rischia anche il Napoli? Procura FIGC chiederà atti sull'affare-Osimhen

Lo scorso anno la Guardia di Finanza effettuò perquisizioni a Roma, Castel Volturno e in Francia per acquisire documenti riguardo all'acquisto di Victor.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti per il caso plusvalenze, ma secondo La Repubblica non sarà il solo club a pagare, visto che anche altre società italiane sono coinvolte. E tra queste - si legge - c'è anche il Napoli, tant'è che il procuratore federale Giuseppe Chiné chiederà presto alla Procura di Napoli gli atti dell'inchiesta sul falso in bilancio che riguarda Aurelio De Laurentiis e gli altri vertici del club. Lo scorso anno la Guardia di Finanza effettuò perquisizioni a Roma, Castel Volturno e in Francia per acquisire documenti riguardo al passaggio di Victor Osimhen dal Napoli al Lille. Questo è quanto scrive La Repubblica: