Sky - ADL ha calato le pretese per Osimhen: Chelsea freddo, c'è un altro club in pole

vedi letture

In primo piano

Ieri alle 23:55 In primo piano

Victor Osimhen aspetta il Paris Saint-Germain. L'attaccante in uscita dal Napoli è stato accostato al Chelsea in un possibile scambio con Romelu Lukaku, ma secondo Sky Sport non paiono esserci i presupposti e così l'ex Lille aspetta soprattutto il PSG.

Il dialogo tra il club azzurro e quello francese, però, sembra esserci raffreddato. Aurelio De Laurentiis ha calato le pretese, con 100 milioni di euro Osimhen può andar via, ma da Parigi non sembrano volersi avvicinare a tale cifra. Servirà ancora un po' di tempo. Intanto Antonio Conte aspetta che si sbloccho la situazione per accogliere poi Lukaku.