Sky - ADL-Spalletti, domani il summit: si parlerà di mercato e dei programmi futuri

Aurelio De Laurentiis aveva chiesto a Luciano Spalletti di vivere di più la città e il tecnico del Napoli ha in qualche modo ha accolto l'invito. L'allenatore del Napoli, infatti, ieri ha assistito al concerto di Gianna Nannini al Teatro Augusteo con Koulibaly e Insigne, mentre oggi si è recato oggi ai Quartieri Spagnoli per visitare il murales di Diego Armando Maradona e a San Gregorio Armeno.

Tuttavia, nonostante la Champions acquisita, il Napoli prepara l’ultima gara della stagione contro lo Spezia. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Spalletti e De Laurentiis, che quando soggiorna a Napoli lo fa nello stesso albergo scelto dall'allenatore come casa provvisoria, si sono visti molto nei giorni scorsi. I due si rivedranno anche domani in occasione della presentazione del ritiro azzurro a Dimaro. Sarà l’occasione ideale per continuare a parlare di mercato e delineare i dettagli del Napoli che sarà.