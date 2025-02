Sky - Blitz di ADL e Chiavelli a Castel Volturno in mattinata: incontro con Conte

vedi letture

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese. Questa mattina, gli azzurri guidati da Antonio Conte si sono ritrovati al centro sportivo per prepararsi alla prossima trasferta a Roma contro la Lazio, dopo due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese. I giocatori che hanno disputato il match di ieri hanno svolto un allenamento defaticante, mentre quelli che non sono scesi in campo hanno partecipato a una sessione più intensa.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, Castel Volturno ha ospitato una visita significativa questa mattina: il presidente Aurelio De Laurentiis ha effettuato un blitz durante la seduta di allenamento. Era presente anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. Resta da capire se il patron abbia avuto un colloquio con il mister Antonio Conte in vista del rush finale di una stagione finora straordinaria.