Coppa Italia: avanti il Parma, il Frosinone passa a Monza e 'sogna' il Maradona

Buona la prima per il Parma di Carlos Cuesta, che supera 2-0 il Pescara al Tardini e conquista l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia. Decisivo Mateo Pellegrino, autore di una doppietta nella ripresa, con Emanuele Valeri protagonista sugli assist. Una prestazione convincente per i crociati, che domani conosceranno la prossima avversaria tra Spezia e Sampdoria.

Nell'altra gara del pomeriggio, il Monza ci prova e alla fine passa il Frosinone, con il più classico dei gol sbagliato, gol subito. All'U-Power Stadium i ciociari hanno la meglio sui padroni di casa di Paolo Bianco grazie al gol nel finale realizzato dal georgiano Kvernadze e accedono ai sedicesimi di Coppa Italia. Frosinone che con questa vittoria accede ai sedicesimi di finale dove incontrerà il Cagliari, che ieri ha eliminato ai rigori la Virtus Entella. In quello slot verrà fuori l'avversaria del Napoli agli ottavi.