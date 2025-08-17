Che attesa per l'esordio: sold-out tutti i settori... tranne la Curva del Sassuolo

Entusiasmo alle stelle per i campioni d’Italia che sono pronti al debutto stagionale contro il Sassuolo. Per l'occasione, nonostante si tratti di una trasferta, è vicino il sold-out al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove è in programma la partita sabato 23 agosto 2025 alle ore 18:30. Immediato il tutto esaurito nel settore ospiti (tribuna nord) con 4 mila biglietti polverizzati in soli 20 minuti).

Non solo. Sono esauriti anche gli altri settori dello stadio e - riferiscono i colleghi di Sassuolonews - solo poche scorte risultano ancora disponibili sulla piattaforma di vendita online Vivaticket, in particolare nella zona della Tribuna Sud, ovvero la curva destinata ai tifosi del Sassuolo. E' pronto dunque il pienone in vista della prima in Serie A tra Sassuolo e Napoli che aprirà anche la Serie A.