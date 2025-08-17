Siviglia ko 3-2 a Bilbao, Juanlu protagonista: causa un rigore, ma entra nei gol

Hanno regalato spettacolo Atheltic Bilbao e Siviglia nella sfida delle 19:30, dove ad imporsi alla fine sono stati i baschi per 3-2 nonostante le problematiche degli ospiti, arrivati con gli uomini contati per problemi con il fair play finanziario della Liga e l'iscrizione dei nuovi acquisti. Protagonista, nel bene e nel male, l'obiettivo azzurro Juanlu Sanchez che prima concede l'1-0 (perdendo l'equilibrio in area su Nico Williams) e poi sotto 2-0 serve l'assist per un gran tiro di Lukebakio per il 2-1 ed è autore dello sgroppata sulla destra che porta al 2-2. Nel finale Navarro però sancisce il 3-2 finale.

Venerdì 15 agosto

Girona - Rayo Vallecano 3-1

Villarreal - Real Oviedo 2-0

Sabato 16 agosto

19:30 Mallorca - Barcellona 0-3

Alavés - Levante 2-1

Valencia - Real Sociedad 1-1

Domenica 17 agosto

17:00 Celta Vigo - Getafe 0-2

19:30 Athletic Bilbao - Siviglia 3-2

21:30 Espanyol - Atlético Madrid

Lunedì 18 agosto

21:00 Elche - Real Betis

Martedì 19 agosto

21:00 Real Madrid - Osasuna