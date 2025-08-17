Raspadori, esordio sfortunato: una disattenzione e l'Atletico crolla con l'Espanyol

vedi letture

Esordio non proprio dei sogni per Giacomo Raspadori. L'ex azzurro, l'uomo dei gol pesantissimi nei due scudetti del Napoli, al 68' ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Atletico Madrid, sul punteggio di 1-0 sul campo dell'Espanyol. Poi però è arrivato il pareggio, con una marcatura troppo blanda proprio di Raspadori che s'è ritrovato accoppiato a Rubio su sviluppi di palla inattiva. E nel finale anche il 2-1 che significa prima sconfitta per la squadra del Cholo Simeone.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.