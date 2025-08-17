Coppa Italia, le formazioni di Milan-Bari: Leao punta, out Musah
Sono ufficiali le formazioni di Milan-Bari, gara valida per il primo turno di Coppa Italia in programma a San Siro stasera alle ore 21.15. Mister Allegri punta sulla difesa a tre, tra i nuovi acquisti subito titolari Ricci ed Estupiñan. Panchina per De Winter, Athekame, Modric e Jashari. Questi i due undici in campo:
MILAN (3-5-1-1): ︎ Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Pulisic; Leao. A disp. Pietro Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah. All. Massimiliano Allegri.
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Bellomo, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli.. A disp. Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj. All. Fabio Caserta.
