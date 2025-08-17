Che debutto in Premier per Ndoye! L'ala che voleva Conte va subito in gol

Esordio migliore in Premier League non poteva esserci per Dan Ndoye, oggetto del desiderio di Antonio Conte che non si è concretizzato per il Napoli. L'esterno offensivo, che dopo una lunga trattativa tra il club di De Laurentiis e il Bologna si è trasferito per la cifra altissima di 42 milioni di euro, più bonus e il 20% garantito sulla futura rivendita al Nottingham Forest, è andato subito a segno al suo esordio nel campionato inglese. Lo svizzero classe 2000 ha trovato il gol del 2-0 con un tuffo di testa in Nottingham-Brentford, che ha visto i padroni di casa vincere per 3-1. E' poi uscito tra gli applausi del City Ground al 79'.

Nel corso dell'ultima conferenza stampa del ritiro di Castel di Sangro, lo stesso allenatore del Napoli aveva parlato proprio di Ndoye e del suo mancato arrivo in azzurro: "C'era un nome nella lista, Ndoye del Bologna, cifre molte alte, io lo rispetto questo e l'ho anche appoggiato, ma cifre non da Napoli e quindi è andato altrove".