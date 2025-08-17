Salernitana, è una caduta senza fine: eliminata dal Sorrento in Coppa di C

Il crollo della Salernitana sembra inarrestabile. Dalla Serie A alla C, quest'oggi in particolare all'eliminazione in Coppa Italia di Serie C in un derby campano: a passare infatti è stato il Sorrento, recentemente affrontato anche dal Napoli in amichevole. Succede tutto nel finale con il vantaggio ospite di Russo ed il pareggio per la Salernitana dell'ex Napoli Inglese. Il Sorrento sfiora anche la vittoria nel finale, vittoria che poi arriva ai calci di rigore.

Sabato 16 agosto
Gruppo 1
Ore 18:00
Giana Erminio-Atalanta U23 1-4
19' Cisse (A), 38' Renda (G), 45' Panada (A), 67' Pounga (A), 70' Vavassori (A)
Pergolettese-Renate 1-2 dcr
59' Careccia (P), 65' Karlsson (R)
AlbinoLeffe-Pro Vercelli 0-3
19' Sow, 54' Rutigliano, 90'+1' Comi
Ore 21:00
Lumezzane-Inter U23 1-2
 41' Malotti (L), 43' Zuberek (I), 65' Kamate (I)

Gruppo 2
Ore 18:00
Arzignano-Triestina 2-1
19' Vertainen (T), 35' Nanni (A), 49' Milillo (A)
Ore 21:00
Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0 
51' Alfieri, 83' Eusepi

Gruppo 3
Ore 18:00
Arezzo-Bra 2-1
16' Sinani (B), 31' Mawuli (A), 41' Chierico (A)
Giugliano-Pianese 4-1
14' Nepi (G), 60' Njambe (G), 77' Bertini (P), 86' Balde (G), 90'+1' Prado (G)
Ore 21:00
Benevento-Guidonia 1-0  89' Lamesta
Campobasso-Casertana 3-0
17' Bifulco, 21' e 45' Gala
Torres-Livorno 2-1
9' Lunghi (T), 40' Musso (T), 70' Marchesi (L)

Gruppo 4
Ore 18:00
Potenza-Cavese 1-0
24' Anatriello
Ore 21:00
Foggia-Siracusa 2-1 21' rig. Garofalo (F), 57' Bevilacqua (F), 67' Contini (S)

Domenica 17 agosto
Gruppo 1
Ore 18:00
Juventus Next Gen-Novara 1-0
67’ Guerra
Lecco-Ospitaletto Franciacorta 0-1
69’ Bertoli
Pro Patria-Alcione Milano 1-1 (si andrà ai calci di rigore
61’ Cappellano, 77’ Ferri

Gruppo 2
Ore 18:00
Ravenna-Cittadella 2-0
39' e 54' Motti
Virtus Verona-Forlì 2-3
28' Muhameti, 45' Farinelli, 47' Petrelli, 80' rig. Macrì, 94' st De Marchi
Ore 21:00
Carpi-Trento 1-0 dcr
Pineto-Ascoli 2-3 dcr
6’ D’Uffizzi, 18' Schirone, 60' rig. Corazza, 79' Chakir
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-1
3’’ Maistrello, 40' Toci, 55' Fogliata

Gruppo 3
Ore 18:00
Latina-Gubbio 1-0
40’ Pannitteri
Perugia-Pontedera 1-0 dcr
Monopoli-Cosenza 1-0
60' Tirelli

Gruppo 4
Ore 18:00
AZ Picerno-Trapani
Ore 21:00
Casarano-Team Altamura 1-0
32' Chiricò
Crotone-Catania 1-0
9' Murano
Salernitana-Sorrento 3-4 dcr
79' Russo, 83' Inglese