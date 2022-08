Sky - CR7-Napoli non decolla: nessuna offerta United per Osimhen, Mendes quasi rassegnato

Più il tempo passa, più c’è meno tempo per imbastire e realizzare una doppia operazione del genere.

Non ci sono stati aggiornamenti e sviluppi concreti per Cristiano Ronaldo al Napoli. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, che fa sapere che l’offerta che Jorge Mendes aveva pensato di poter fare al Napoli - fronte Man United - riguardante Victor Osimhen (di almeno 100 milioni) ad oggi non è stata formalizzata. Il Napoli in questo momento è spettatore sereno della vicenda, non insiste nel chiamare Mendes per ricevere l’offerta per Osimhen perchè conscio che la squadra attuale ha i suoi equilibri.

Più il tempo passa, più c’è meno tempo per imbastire e realizzare una doppia operazione del genere. Le sensazioni di queste ultime ore sono di un pessimismo, quasi una rassegnazione di Jorge Mendes nel riuscire a spostare in tempo Cristiano Ronaldo entro le 20 di giovedì.