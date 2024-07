Sky - Due operazioni in uscita: Ostigard-Rennes e Lindstrom-Everton, cifre e dettagli



Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Due operazioni in uscita per il Napoli, Conte dopo i primi allenamenti e la prima amichevole sta già iniziando a dire chi può andare via e chi no.

Ci sono due operazioni, che potrebbero concretizzarsi già nelle prossime ore: Ostigard al Rennes, che sarebbe il sostiuto di Pongracic. Il giocatore deve ancora dare il suo ok definitivo, ma i due club hanno già un accordo intorno ai 5-6mln di euro.

L'altra operazione é Lindstrom all'Everton, che ha accelerato nel pomeriggio, in prestito con diritto di riscatto. Per il danese l'Everton non è l'unico club interessato. Capiremo poi come interverrà il Napoli per sostituirlo, un giocatore che piace molto è Brescianini sul quale però l'Atalanta resta in vantaggio".