Sky - Il Napoli non molla Dragusin e offre Ostigard: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu Dragusin potrebbe finire in Premier League. Il Tottenham infatti resta in pole per il difensore romeno del Genoa, ma c'è ancora distanza tra i club e la trattativa non è in chiusura. Il Genoa chiede 35 milioni, l'offerta verbale del club londinese si aggira invece sui 22-23 milioni. Da parte del Tottenham si registra comunque fiducia nel chiudere l'operazione, ma intanto il Napoli non molla Dragusin.

Per il centrale classe 2002 il club di De Laurentiis ha presentato un'offerta economica importante: 20 milioni di euro più il cartellino di Ostigard. Per il norvegese si tratterebbe di un ritorno in rossoblu dopo appena 6 mesi. A riferirlo è Sky Sport.