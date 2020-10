Sky - Insigne a Castel Volturno: passo regolare, sensazioni positive ed accertamenti in giornata

Al minuto 22 di Real Sociedad-Napoli Lorenzo Insigne è stato costretto a lasciare anzitempo il campo a causa di un problema alla gamba sinistra, la stessa che aveva subito la lesione del bicipite femorale a fine settembre contro il Genoa. Il capitano del Napoli è appena arrivato a Castel Volturno, come testimoniato dalle immagini girate da Sky Sport. Passo e andatura regolari, volto rilassato e cenno positivo.

ACCERTAMENTI ENTRO DOMANI - Tra oggi e domani gli accertamenti, dopo una valutazione con lo staff medico, probabilmente in corso in questi minuti. Si valuterà se far prima sgonfiare l'edema e poi sostenere gli esami strumentali.