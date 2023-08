Sky - Lozano-PSV, domani procederà la trattativa col Napoli: da superare il nodo ingaggio

Domani continuerà la trattativa tra il Napoli e il PSV per Hirving Lozano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani continuerà la trattativa tra il Napoli e il PSV Eindhoven per Hirving Lozano. Bisognerà capire se il club di De Laurentiis accetterà l'offerta di 10 milioni di euro più 5 di bonus o se servirà un rilancio da parte degli olandesi. Lo scoglio più difficile da superare resta l'ingaggio: non sarà facile trovare l'intesa con l'agente che ha diverse situazioni già impostate con club di MLS, potenzialmente anche per gennaio o a scadenza, dato che il calciatore non rinnoverà. A riferirlo è Sky Sport.