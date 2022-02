Sky - Lozano, terapia conservativa: tempi di recupero più rapidi e operazione in estate come Mertens?

Hirving Lozano è tornato a Napoli e ora bisogna capire i tempi di recupero dopo la lussazione alla spalla destra. Il messicano, come riporta la redazione di Sky Sport, è stato sottoposto a nuovi controlli e l’orientamento prevalente, pur senza escludere un possibile intervento chirurgico, è una terapia conservativa.

LOZANO COME MERTENS?

Opzione che sarà ulteriormente valutata nei prossimi giorni con altri test e permetterebbe di ridurre i tempi di recupero, con la possibilità di rientrare in campo in un mese. In questo caso, Lozano potrebbe eventualmente operarsi alla spalla in estate, come fatto da Mertens nella scorsa stagione.