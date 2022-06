Sky - Mertens-Napoli, rapporto ai minimi storici: un indizio sull'addio del belga

Dries Mertens non rinnova, può partire, distanza enorme tra le parti. Futuro in bilico come specifica la redazione di Sky Sport che parla così del belga

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dries Mertens non rinnova, può partire, distanza enorme tra le parti. Futuro in bilico come specifica la redazione di Sky Sport che parla così del belga: "Al momento la distanza tra le parti resta e il livello dei rapporti tra le parti è ai minimi storici. Come lasciano intuire le modalità di comunicazione adottate dal Napoli e da Mertens: è di due settimane fa la lettera inviata al Napoli dall’avvocato che cura gli interessi dell'attaccante belga. Contenuto: la richiesta economica, o meglio la volontà di attenersi agli accordi presi un anno fa - 4 milioni più bonus - qualora il club fosse intenzionato a far valere l’opzione per un’altra stagione. Senza alcun discorso sull'ipotesi di un biennale. Cifre bocciate dalla società con una e-mail di risposta".