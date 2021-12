Sky - Napoli su Tuanzebe! Contatti già avviati con lo United per il prestito, le ultime

Come già circolato in queste ore, il Napoli ha chiesto informazioni per Axel Tanzuebe, anni 24, difensore inglese dell'Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Il club di Aurelio De Laurentiis è interessato al giocatore ed ha avviato i contatti con i Red Devils per capire se ci sia la possibilità di passare da un prestito all'altro. Il Napoli, infatti, attende di capire se può acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta sul suo sito il giornalista Sky Sport Gianluca Di Marzio.