Sky - Natan verso l'esordio da titolare a Braga, altra novità in difesa: le ultime sulla formazione

Natan pronto al debutto dal primo minuto con la maglia del Napoli. L'inviato Sky da Braga commenta le probabili formazioni

Il brasiliano Natan pronto al debutto dal primo minuto con la maglia del Napoli. L'inviato Sky Sport da Braga, Massimo Ugolini, commenta le probabili formazioni con le scelte di Garcia per l'esordio degli azzurri in Champions League: "Garcia non ha svelato nulla in conferenza, Rrahmani dovrebbe aver recuperato e Natan con lui avrebbe fatto l'esordio a Genova e quindi non è escluso possa farlo oggi. Mario Rui preferito a Olivera, a centrocampo i tre soliti non si toccano, in attacco c'è Politano avanti su Raspadori e Lindstrom".