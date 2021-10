Sky - Nessuna trattativa tra Insigne e l'Inter: svelato il motivo della visita di Pisacane nella sede nerazzurra

Lorenzo Insigne all'Inter? E' una possibilità, per un interesse c'è, ma al momento non c'è alcuna trattativa in corso.

Lorenzo Insigne all'Inter? E' una possibilità, perché un interesse c'è, ma al momento non esiste alcuna trattativa in corso. A confermarlo è Sky Sport, secondo cui nell'incontro che è avvenuto tra il procuratore del capitano Vincenzo Pisacane e Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, non è stato toccato il tema Insigne. IL MOTIVO DELLA VISITA

Vincenzo Pisacane, tra le altre cose, ha anche Danilo D'Ambrosio tra i suoi assistiti, da tempo in forza all'Inter. L'emittente satellitare svela il motivo della visita nella sede nerazzurra: l'agente ha alcune pendenze economiche da risolvere col club meneghino e il summit è stato volto a sbloccare questa situazione.