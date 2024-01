Sky - Niente Dragusin, il Napoli ora prova ad anticipare il Milan per Perez dell’Udinese

Perso Dragusin, il Napoli va su Perez dell’Udinese per una doppia trattativa con Samardzic che è vicino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La trattativa per Radu Dragusin sembra ormai sfumata: il Tottenham è ad un passo dall'aggiudicarsi il centrale del Genoa ed in extremis vuole provarci anche il Bayern Monaco. Il Napoli vira così su Neuhen Perez dell’Udinese, per una doppia trattativa con Samardzic.

Tuttavia, i friulani fanno scudo: hanno già Bijol ai box per un brutto infortunio al piede e non vorrebbero lasciar partire a gennaio il centrale argentino. Di fronte a un'offerta importante, però, la società di Pozzo potrebbe desistere e per questo sono state chieste informazioni al Basilea per Van Breemen come potenziale sostituto. Nehuen Perez è un obiettivo anche del Milan e della Fiorentina per giugno: si prospetta quindi un'altra corsa di mercato importante, dopo quella per Dragusin col Napoli che vuole anticipare la concorrenza estiva. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.