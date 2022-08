Sky - Petagna-Monza, è fatta: prestito oneroso con obbligo di riscatto, le cifre

Il Monza non si ferma sul mercato. Il club brianzolo ha chiuso l’operazione Andrea Petagna.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza non si ferma sul mercato. Il club brianzolo ha chiuso l’operazione Andrea Petagna. L'attaccante classe 1995 ex Spal si trasferirà dal Napoli al Monza in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo riscatto fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 euro di milioni. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.