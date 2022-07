Sky - Ramadani-Juve anche per Milenkovic: KK preferisce l’estero ed il Napoli farebbe muro

"Ramandani ha incontrato Cherubini e Tognozzi e non hanno parlato solo di Koulibaly, ma anche di Milenkovic".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha parlato dell’incontro che è avvenuto a Milano tra l’agente di Kalidou Koulibaly e la Juventus: “Ramandani ha incontrato Cherubini e Tognozzi e non hanno parlato solo di Koulibaly, ma anche di Milenkovic. La Juve si sta preparando il terreno nel caso in cui De Ligt verrà ceduto al Bayern Monaco o al Chelsea. L’operazione per Koulibaly non è facile, il giocatore ha molta resistenza nel vestire un’altra maglia che non sia quella del Napoli. Se dovesse andare via gli piacerebbe giocare nel Barcellona, lo vuole anche il Chelsea. Bisognerà capire anche se davvero la Juve farà un’offerta al Napoli, lo stesso De Laurentiis dovrebbe firmare un trasferimento verso la Juve. Da questo capite quante difficoltà ci sono in un’operazione del genere”.