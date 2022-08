Sky - Raspadori, il Sassuolo non ha ancora risposto al Napoli: ballano 2-3mln

Non è detto che l’acquisto di Pinamonti da parte del Sassuolo dia il via libera a Giacomo Raspadori verso il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è detto che l’acquisto di Pinamonti da parte del Sassuolo dia il via libera a Giacomo Raspadori verso il Napoli. L’attaccante ex Inter va infatti a sostituire Scamacca, l’acquisto di Pinamonti è però quello più caro della storia del club neroverde, questo regala al Napoli almeno altre 2 settimane di trattativa. Oggi non ci sono stati contatti diretti tra De Laurentiis e Carnevali, dopo l’offerta ufficiale del Napoli da 25mln più 5 di bonus non è ancora arrivata la risposta scritta del Sassuolo. Ballano ancora 2-3mln di euro, le parti si stanno avvicinando lentamente. A riferirlo è Sky Sport.