Sky - Rinnovo Osimhen, è fatta! Ecco i dettagli su maxi-ingaggio e clausola

Manca solo la firma del nigeriano per l'ufficialità, ma sono stati sistemati tutti i dettagli nelle ultime ore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' fatta per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio di Sky, manca solo la firma del nigeriano per l'ufficialità, ma sono stati sistemati tutti i dettagli nelle ultime ore: la nuova scadenza sarà il 2026 e il nigeriano percepirà più di 10 milioni netti. Non ci sarà una clausola doppia, una per l'Europa e una per l'Arabia Saudita, ma una sola e che il primo anno non sarà valida per l'Italia. L'importo di tale clausola sarà pari a circa 150 milioni.

