Tuttosport - ADL lavora in 'segreto' per la Coppa d'Africa: potrebbe scontrarsi con volontà dei giocatori

Il Napoli è primo, vola, le vince tutte ma a gennaio perderà diversi calciatori a causa della Coppa d'Africa. De Laurentiis si sta segretamente adoperando, scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, affinché si possa evitare una "sottrazione tecnica", ma il patron del Napoli potrebbe anche scontrarsi con la ferrea volontà dei singoli calciatori. Per gli africani, infatti, è un motivo di onore giocare per la propria nazione. Bisognerà dunque rassegnarsi all'idea di perderli e lavorare sul resto del gruppo per continuare a essere competitivi.