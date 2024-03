Tuttosport : "ADL voleva che Politano fosse intervistato da Di Marzio e non da Ugolini che è di Roma"

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ricostruisce quanto accaduto ieri in Spagna con il patron azzurro

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport ricostruisce quanto accaduto ieri in Spagna con il patron azzurro che prima ha interrotto l'intervista di Politano a Sky e poi dopo ha aggredito un cameramen con la telecamera che stava per cadere: "Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto che ad intervistare il suo giocatore fosse Gianluca Di Marzio – per via del suo legame con la città di Napoli – e non Ugolini, nato a Roma, e dunque, secondo il presidente, non adatto".