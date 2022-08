Tuttosport - CR7, l'entourage lavora già alla nuova casa a Napoli: c'è pure l'ipotesi costiera

Non sarà un tweet di smentita a bloccare un'operazione con cifre da capogiro, scrive quest'oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport

Non sarà un tweet di smentita a bloccare un'operazione con cifre da capogiro, scrive quest'oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport in merito alla smentita dell'agente di Osimhen specificando però che le proposte di Mendes dovranno tradursi in fatti concreti: 100mln più bonus per Osimhen e 10mln di stipendio al giocatore, il 75% dello stipendio di CR7 (17,5mln dei 20 complessivi e due rate già pagate), non sono somme a cui si rinuncia a cuor leggero. I contatti proseguono sotto traccia sull'asse Mendes-ADL e - scrive Tuttosport - l'entourage del portoghese si sta preoccupando anche di quella che potrebbe essere l'abitazione nella quale trasferire la numerosa famiglia di CR7. E' stata vagliata anche l'ipotesi costiera