Tuttosport - Mertens, scatta l'opzione per il prolungamento: sarà azzurro fino al 2023

Dries Mertens resterà a Napoli (almeno) fino al 2023. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la società azzurra a fine stagione farà valere l'opzione per prolungare l'accordo per altri due anni, come da contratto stipulato poco meno di un anno fa. Intanto, domani, l'attaccante belga potrebbe partire dalla panchina, con Osimhen in forma e pronto a ritrovare, dopo Genova, un'altra maglia da titolare. Ma il Napoli ha grande fiducia in 'Ciro' che continua ad essere indispensabile.