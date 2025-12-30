Anguissa, conferme sul rientro vicino: già a metà gennaio può tornare in campo

Conferme sui quotidiani di oggi. Come scritto ieri, Anguissa è pronto al rientro. Già a metà gennaio può essere a disposizione di Conte e dei compagni.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'ex Fulham "è quasi pronto per lottare assieme al Napoli, se ne sta da cinquantuno giorni ad imprecare alla luna, ha scelto di soffrire silenziosamente e di lasciarsi curare (amorevolmente) a Castel Volturno, s'è perso già nove partite, la Coppa d'Africa e ne salterà ancora qualcuna, forse cinque ma c'è chi sogna tre, e comunque sta per guardare dritto negli occhi Antonio Conte e dirgli, «eccomi, faccia di me quello che vuole». E ricomincerà a correre, più probabile il 20 gennaio a Copenaghen, o a sperare, magari sin dal 14 con il Parma, per riprendersi un po' di quella allegria che il destino gli ha strappato".