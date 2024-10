Il calciatore che tutti aspettano non giocherà Napoli-Lecce

Antonio Conte evita si parli di turnover alla vigilia di Napoli-Lecce. In conferenza stampa non smentisce cambi, ne sono previsti almeno quattro, ma ricorda che "sono tutti titolari" e che quindi l'eventuale cambio di formazione non farà rima con "riserve in campo al posto dei titolari". Uno dei tanti messaggi che lancia al suo gruppo.

Di sicuro l'attesa in vista delle prossime partite non è solo per chi sta giocando meno. C'è un giocatore indispensabile, si tratta di Lobotka. A Empoli si è sentita la sua mancanza. Gilmour sarà titolare anche domani. Lo sostituirà con le sue qualità. E' giovane e sta crescendo. Avrà bisogno di tempo per imporsi. Lo slovacco rientrerà col Milan? Forse no. Ad oggi non si sa ancora bene quando potrà tornare in campo. Conte e Anguissa lo aspettano. Lobotka è fondamentale per il gioco del Napoli.