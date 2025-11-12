Il clamoroso scenario del CdM: "Neres, Lang e Lucca possono partire a gennaio"

vedi letture

Non è un mistero che il Napoli a gennaio debba intervenire sul mercato e l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non esclude uno scenario abbastanza clamoroso: la partenza in prestito di Lucca, Neres e Lang. Ecco quanto si legge sulle possibili strategie sul mercato di gennaio del club azzurro:

"Conte in più di una occasione ha ribadito che a centrocampo si fa fatica numericamente, soprattutto dopo l’infortunio grave di De Bruyne che tornerà in campo non prima di febbraio. Alla luce anche di quanto accaduto in queste ore con la crisi che si è aperta dopo le parole del tecnico salentino, il mercato di gennaio sarà una priorità. In uscita, ma in prestito, potrebbero esserci Neres, Lang e anche Lucca, quelli che si aspettavano sicuramente un impiego maggiore in questi primi mesi della nuova stagione”.