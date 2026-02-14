Foto Come sarebbe il nuovo stadio Maradona secondo l'IA

Due archi come Wembley, giganteschi pannelli led e giochi di luce: il nuovo Diego Armando Maradona descritto dall'intelligenza artificiale. È l'argomento delle ultime settimane, l'intervento del comune allo stadio di Fuorigrotta per donare alla città uno stadio degno e moderno.

L'illustrazione è chiaramente futuristica e non ha alcuna correlazione con il progetto del Comune, ma il Napoli e Napoli meriterebbero un palcoscenico moderno e adatto allo spettacolo che negli ultimi anni hanno mostrato in campo.