Vergara convocato per i play-off dell'Italia? La risposta di Gattuso

Dopo aver ampiamente convinto con il Napoli e aver siglato 3 reti in meno di due settimane, Antonio Vergara è entrato nell'orbita della Nazionale e nella serata di ieri ha incontrato per la prima volta il commissario tecnico Gennaro Gattuso in centro a Napoli. L'ex tecnico del Napoli gli ha confermato l'interesse e la volontà di includerlo nella lista dei convocati

Secondo quanto riporta oggi || Mattino, ieri sera Gennaro Gattuso "ha confermato le belle intenzioni dell'Italia sul suo futuro, la volontà di chiamarlo a Coverciano per i prossimi appuntamenti di marzo. Gattuso ha ribadito a Vergara che deve continuare a esprimersi con leggerezza e capacità come fatto fin qui".