Il dato da brividi (e da non credere)

Dal Bologna in poi è stato tutto meraviglioso: nove partite, sette vittorie, un pareggio con l'Inter, una sconfitta con la Juventus. Il Napoli che ha ripreso in mano il proprio destino ringrazia i 22 punti conquistati negli ultimi due mesi, dal 3 marzo in poi, quando era sesto e sembrava ormai distante dalla vetta. Invece s'è ripreso e questo filotto di successi, intervallato dai due mezzi passi falsi, è stato sorprendente ma fino ad un certo punto.

La squadra è forte, l'organico è competitivo, Gattuso è un ottimo allenatore e il vento, ora, soffia dalla parte del Napoli. Ci sono tutti i presupposti per vivere da protagonisti il finale di stagione. Col rimpianto per come poteva andare e non è andata, ma con la consapevolezza che è tutto ancora possibile. E che la Champions non è più così distante.