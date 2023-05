Il Napoli a cena a Bacoli, serata organizzata da Di Lorenzo: presente anche Spalletti

I campioni d'Italia del Napoli questa sera saranno ospiti al Labelon Experience Beach di Bacoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I campioni d'Italia del Napoli questa sera saranno ospiti al Labelon Experience Beach di Bacoli. Gli azzurri con le proprie famiglie, compreso Spalletti, sono diretti in questi minuti al locale per una cena tutti insieme. Nei pressi del locale in prossimità della spiaggia Romana sono già presenti alcuni tifosi per salutarli. Ancora una serata all’insegna dei festeggiamenti organizzata dal capitano Giovanni Di Lorenzo.