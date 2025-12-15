Supercoppa, il programma della vigilia di Napoli-Milan: orari conferenze e allenamenti
Entra nel vivo l’attesa per la semifinale di Supercoppa 2025/26 tra Napoli e Milan, in programma a Riad. Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, vigilia del match, sono previste conferenze stampa e sedute di allenamento per entrambe le squadre, secondo il programma ufficiale del MD-1.
Il Napoli scenderà in campo alle ore 12.30 locali per l’allenamento presso l’Al Riyadh Club, con i primi 15 minuti aperti ai media. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 locali, Antonio Conte parlerà in conferenza stampa all’Al-Awwal Park Stadium, accompagnato da un calciatore.
Per il Milan, invece, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri è fissata alle ore 13.00 locali, sempre all’Al-Awwal Park Stadium, con un calciatore al suo fianco. In serata, alle ore 19.00 locali, i rossoneri svolgeranno l’allenamento al Princess Noura, anche in questo caso con i primi 15 minuti aperti ai media. La Supercoppa entra così ufficialmente nel clima partita.
SUPERCUP 2025/2026 - SEMIFINALE NAPOLI-MILAN: PROGRAMMA CONFERENZE STAMPA E ALLENAMENTI DEL MD-1:
Mercoledì 17 dicembre
NAPOLI:
• ore 12.30 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti
aperti ai media.
• ore 16.00 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da
un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium –
MILAN:
• ore 13.00 (local time): conferenza stampa di Massimiliano Allegri
accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium –
• ore 19.00 (local time): allenamento presso il Princess Noura con i primi 15
minuti aperti ai media.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
