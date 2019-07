Il Napoli fa sul serio per Icardi! CorSport - Giuntoli ha incontrato Wanda a Milano: si è parlato di ingaggio e diritti d'immagine

Il Napoli vuole Mauro Icardi e ci sta provando sul serio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che una settimana fa c'è stato un incontro a Milano tra il ds Giuntoli e Wanda Nara per parlare d'ingaggio e della questione relativa ai diritti d'immagine. La conferma ulteriore della volontà degli azzurri di fare sul serio. Al momento Icardi spinge per la Juve che, a sua volta, deve fare prima delle cessioni. Ecco perché il suo futuro appare in bilico. Una cosa è certa: non sarà più all'Inter. L'argentino avrebbe voluto ma ormai ha già lasciato il ritiro e ora riflette sulla sua prossima destinazione. Il Napoli resta alla finestra.