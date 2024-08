Video Il Napoli rifila un 3-2 alla Cavese: gli highlights del test congiunto

Il Napoli in mattinata è stato impegnato in un test congiunto contro la Cavese, all'indomani dell'amichevole contro il Brest. La partitina è finita col risultato di 3-2: per gli azzurri a segno due volte Cheddira e Ngonge di testa.

Va ricordato che in campo c'erano soltanto coloro i quali ieri non erano partiti dall'inizio in amichevole contro il Brest, mentre chi ha giocato titolare il test con i francesi è rimasto a guardare da bordocampo. Di seguito gli highlights del match.