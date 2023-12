Il Napoli ringrazia "San Mario Rui": perché è con lui che Osi e Kvara tornano a essere Osi e Kvara

Entra lui e il Napoli cambia faccia, ricominciando a sfruttare anche la corsia sinistra. Il terzino portoghese è stato fondamentale nel successo

Chi l'avrebbe mai detto che Mario Rui, proprio Mario Rui, quello che un tempo veniva aspramente criticato e utilizzato anche come capro espiatorio, fosse così importante per il Napoli? Invece entra lui e il Napoli cambia faccia, ricominciando a sfruttare anche la corsia sinistra. Il terzino portoghese è stato fondamentale nel successo di ieri contro il Cagliari e viene esaltato così dal Corriere dello Sport:

"San Mario Rui, e sia detto senza profanazione. Perché è con il portoghese che la partita cambia volto. È con il portoghese che il gioco tra le linee si fa imprevedibile. È con il portoghese che il Napoli ritorna il Napoli. Quello che sorprende con l’intuito, prepara con la classe, esegue con il carattere dei campioni d’Italia.

E sarà pure casuale, ma casuale non è, perché è con Mario Rui che Osimhen e Kvara ritornano a essere Osimhen e Kvara. Quelli che affondano perché ci provano, e passano perché ci credono. Il Napoli da scudetto è un prodotto corale. Ventidue gambe e una sola anima. Ma come in tutti i circuiti elettrici in serie, se la corrente s’interrompe in un punto, l’intera rete si ferma. Il Napoli non può prescindere da due esterni di ruolo e di qualità. E non può prescindere da due centrali all’altezza del compito.